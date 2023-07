SV Grünbach lädt zum Kirmeslauf ein

Nach einem Monat Pause gibt es am kommenden Wochenende wieder eine Laufveranstaltung im Vogtland. Der SV Grünbach lädt am Sonntag, 6. August, um 10 Uhr zu seinem Kirmeslauf an die Skihütte (Muldenberger Straße). Die Streckenlängen betragen je nach Altersklasse zwischen 1 und 10 Kilometern. Für die Sieger, Zweiten und Dritten...