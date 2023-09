SV Merkur Oelsnitz: CFC eine Nummer zu groß

Die Sensation ist ausgeblieben, dafür gab es eine Klatsche: Mit einem 8:0 (3:0) kickte Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC das Landesklasseteam des SV Merkur Oelsnitz am Sonntag in dessen Stadion aus dem Sachsenpokal.

Es hatte im Vorfeld nicht wenige im Oelsnitzer Lager gegeben, die den in der Landesklasse spielenden Hausherren eine Sensation in dieser ungleichen Begegnung der 2. Runde im Fußball-Sachsenpokal zutrauten. Zumal der Gegner aus Chemnitz noch ohne Sieg in der Regionalliga sowie von vielen Verletzungen und vereinsinternen Querelen geplagt anreiste.