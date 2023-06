SV Merkur wieder auf Rang 2

Am drittletzten Spieltag der Fußball-Landesklasse hat der SV Merkur Oelsnitz am Sonntag sein Auswärtsspiel beim TSV Germania Chemnitz mit 2:1 gewonnen. Das Endresultat stand bereits nach einer knappen halben Stunde fest. Kai Hamann hatte die Gastgeber nach nur drei Minuten in Führung geschossen. Mit einem Doppelschlag drehte Merkur...