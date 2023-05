SVV Plauen: Das lassen wir uns nicht mehr nehmen

Die Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen geben sich vor den Playoff-Rückspielen gegen den SV Weiden am Samstag (19 Uhr) und am Sonntag (10.30 Uhr) betont optimistisch. Und das, obwohl sie den ersten Vergleich am vergangenen Wochenende in Weiden knapp mit 15:16 verloren hatten. Trainer Rico Horlbeck (im Bild) gibt die Richtung vor: "Wir müssen...