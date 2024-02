SVV Plauen: Mit kühlem Kopf zum Erfolg

Die Wasserballer des SVV Plauen sind wieder zurück in der Erfolgsspur. Beim SV Würzburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Maik Bielefeld mit 14:11 durch.

Für die Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen läuft die Saison wieder nach Wunsch. Beim SV Würzburg 05 setzte sich der SVV am Samstag nahezu in Bestbesetzung mit 14:11 (4:4; 4:1; 3:2; 3:4) durch und bleiben damit als Tabellenzweiter auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter Duisburger SV. Der ist am kommenden Samstag zu Gast im Plauener Stadtbad.