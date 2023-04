Syrau setzt dickes Ausrufezeichen

Das Topspiel der Fußball-Vogtlandliga zwischen den zuvor punktgleichen Teams des VfB Schöneck und des SC Syrau endete am Sonntag vor 265 Fans mit einem 3:2-Sieg für die Gäste aus Syrau. Dominique Steinbach traf per Elfmeter zur frühen Führung für den SC (7.), Zierold legte per Freistoß nach (18.). Kurz nach Wiederbeginn sorgte da...