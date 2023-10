Tiebreak geht diesmal an Oberlosa

Volleyball-Regionalliga: 04-Frauen siegen in Erfurt

Das Auswärtsmatch der Regionalliga-Volleyballerinnen des SV o4 Oberlosa am Samstag gegen die Volley Juniors Thüringen im Erfurter Pierre-de-Coubertin Gymnasium hat irgendwie nahtlos an das Spiel in der vergangenen Woche in Freital (Tiebreak-Niederlage) angeknüpft. Diesmal errangen aber die Vogtländerinnen mit dem hart...