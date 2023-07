Top-Springer gastieren im Oktober

Bis zum diesjährigen Sommer-Grand-Prix im Skispringen vom 6. bis 8. Oktober sind es noch genau drei Monate. Beim Finale der Grand-Prix-Reihe sind auch in diesem Jahr wieder die besten Skispringer zu Gast in der Klingenthaler Vogtland-Arena zu Gast. Am Freitag startet zunächst der Online-Ticket-Vorverkauf...