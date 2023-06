Trainer Gorschinek will noch zwei Siege

Nach der vor allem in der Höhe doch etwas überraschenden 0:6-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den ESV Lok Zwickau ist der VfB Auerbach II in der Fußball-Landesklasse vom 2. auf den 4. Rang zurückgefallen. "Das passiert halt mal im Fußball. Wir haben eine ganz schlechte zweite Halbzeit gespielt", erklärte VfB-Trainer Steve...