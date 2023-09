TSV dreht in Schlussphase das Spiel

Handball: Oelsnitz siegt bei Wismut Aue 32:31

Mit einem knappen 32:31 (13:16) bei der BSG Wismut Aue haben die Bezirksligahandballer des TSV Oelsnitz am Samstag den ersten Saisonsieg gefeiert. In der Sporthalle am Zeller Berg hatte es sonst meist nur hohe Auswärtsniederlagen gegeben. Doch dank einer starken Mannschaftsleistung und einer tollen Moral drehte der TSV das Spiel....