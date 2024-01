TSV-Handballer auswärts gefordert

Für die Oelsnitzer Bezirksliga-Handballer steht am Wochenende bereits das zweite schwere Auswärtsspiel in diesem Jahr auf dem Programm. Nach der Niederlage in der Vorwoche (23:37 bei Spitzenreiter USG Chemnitz) geht es diesmal gegen den Tabellensechsten. Das ist aktuell das Team der HSG Sachsenring. Das Hinspiel haben die...