TSV Oelsnitz lädt zum Silvesterlauf

Zum 26. Mal lädt in diesem Jahr die Abteilung Ausdauer & Fitness des TSV Oelsnitz zum Silvesterlauf ein. Der wird am 31. Dezember um 10 Uhr an der Sporthalle an der Alten Reichenbacher Straße gestartet. Die Streckenlängen betragen wie gewohnt drei beziehungsweise vier Kilometer. Es erfolgt keine Zeitnahme, nur der Spaß zählt,...