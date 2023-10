Überrascht der SC Syrau den Spitzenreiter nochmal?

Fußball-Landesklasse: Tabellenelfter will beim ESV Lok Zwickau Abstiegszone verlassen

In der Fußball-Landesklasse steht der SC Syrau vor dem wahrscheinlich schwierigsten Auswärtsspiel der Saison. Zu Gast sind die Vogtländer am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenführer ESV Lok Zwickau. Doch die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht. Denn vor wenigen Wochen konnte der Aufsteiger, der momentan in der Liga auf Platz 11...