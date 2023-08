Ursachenforschung nach der Derbypleite

Spielglück? Vermeidbare Gegentreffer? Jugendlicher Leichtsinn? Der VfB Auerbach nimmt sich nach der dritten Niederlage in der Fußball-Oberliga gegen den ärgsten Widersacher VFC Plauen selbst unter die Lupe.

Dass der VfB Auerbach mittlerweile eine gewisse Erfahrung damit hat, nach einem Derby über die Gründe der Niederlage zu philosophieren, zeigte sich auch am Freitagabend. Zum dritten Mal in Serie unterlag der VfB in der Fußball-Oberliga dem VFC Plauen. Diesmal mit dem 1:3 womöglich sogar am klarsten von allen drei Spielen. In den...