Veranstalter freuen sich über Resonanz

Bereits zum zehnten Mal sucht Plauen die beste Hallenfußball-Mannschaft. Ende Januar treffen in der Kurt-Helbig-Halle zwölf Teams aufeinander, die vermutlich vor ausverkauftem Haus auf dem Parkett aufdribbeln werden.

Diese Resonanz war so nicht wirklich zu erwarten. "Für den 10. Stadtwerke Cup haben wir bereits an den ersten neun Tagen fast 300 Karten abgesetzt", teilt Andrea Korschelt vom Fachgeschäft fair play sport in Plauen mit. Der Stadtwerke Cup ist die inoffizielle Plauener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball.