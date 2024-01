Verein ehrt beste Nachwuchssportler

Zu Beginn des neuen Wettkampfjahres haben sich im Waldpark Grünheide 36 Nachwuchssportler des SV Fortuna Auerbach sowie 29 Eltern zum Trainingsauftakt in etwas anderer Form versammelt. Zu Beginn konnten sich alle erstmalig am Multiball und Golf-Disc ausprobieren, wobei sich die Begeisterung kaum in Grenzen hielt. Nach einem...