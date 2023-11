"Verschenken werden wir nichts"

Die Erstligaringer des AVGermania Markneukirchen treten am Samstagabend in Burghausen an. Der Gegner peilt seinen vierten Meistertitel an, die Vogtländer kämpfen gegen den Abstieg.

In der 1. Ringer-Bundesliga ist der AV Germania Markneukirchen am Samstag, 19.30 Uhr, bei einem Titelfavoriten gefordert. Den Hinkampf gegen Wacker Burghausen hatten die Vogtländer mit 9:17 verloren.