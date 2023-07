VfB Auerbach: Co-Trainer staunt über Fitness des Teams

Heiko Junghans ist im Auerbacher Trainerteam derjenige, der einen genauen Blick auf die Fitnesswerte seiner Spieler hat. Als er sich am Samstagnachmittag so anschaute, was die Auerbacher Oberliga-Spieler auf dem Platz des VFC Reichenbach im Testspiel gegen den 1. FC Greiz zeigten, muss in ihm eine gewisse Zufriedenheit geherrscht haben: Denn trotz...