VfB Auerbach: „Wir brauchen auch einen wie ihn“

Die Winterpause ist für Fußball-Oberligist VfB Auerbach vorbei. Zum Restart in Halberstadt fährt die Mannschaft mit Zuversicht.

Drei Testspiele liegen hinter dem VfB Auerbach. Zwei Siege, eine Niederlage – und gerade deshalb sagt VfB-Trainer Sven Köhler vor dem Start in die Fußball-Oberliga am Sonntag bei Germania Halberstadt: „Wir bewerten die Spiele nicht über, gehen aber mit Zuversicht in die Punktspiele.“ Denn in der Vorbereitung hat sich Auerbach einiges...