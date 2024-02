VfB-Reserve erwartet ESV Lok Zwickau

In der Fußball-Landesklasse empfängt der VfB Auerbach II am Samstag, 14 Uhr, den Tabellendritten ESV Lok Zwickau auf dem Waldsportplatz in Beerheide. Im Vorgespräch bezeichnete VfB-Co Trainer Stefan Kreß den Gegner als "persönlichen Staffelfavorit". Zuletzt unterlag man zwar nur knapp mit 0:1 - und das noch unglücklich,...