VfB Schöneck lädt an den kleinen Lift

Der VfB Schöneck lädt am Samstag ab 13 Uhr zum Familiensporttag auf das Gelände am kleinen Lift ein. Hier gibt es neben einer Hüpfburg und Torwandschießen viele weitere sportliche Aktivitäten. Die Bergwacht Schöneck ist mit ihrer Technik und einer Kletterwand vor Ort. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in...