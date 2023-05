VfB will schwierige Saison erfolgreich beenden

Mit Siebenmeilenstiefeln geht der VfB Auerbach in Richtung Klassenerhalt. Der verdiente, aber in dieser Klarheit dann doch etwas überraschende 3:1-Heimerfolg gegen Krieschow hat die Vogtländer in die komfortable Lage gebracht, nun am Samstag mit einem weiteren Erfolg den Klassenerhalt auch rechnerisch zu sichern. Bei sieben Zählern...