VFC hat neuen Teammanager

Thomas Popp heißt der neue Teammanager des Fußball-Oberligisten VFC Plauen. Der 44-jährige kaufmännische Angestellte erlernte das Fußball-Abc beim FC Bayern Hof. Hier spielte Popp in der zweiten Mannschaft und übernahm bereits in jungen Jahren Verantwortung in der Vereinsarbeit. Ab 2004 war er Mannschaftleiters der zweiten, von...