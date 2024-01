VFC Plauen gewinnt Hallenpokal der "Freien Presse": Fans feiern im goldenen Konfettiregen

Das Fußballfest vor Rekordkulisse ist vorbei. Mit einem 2:1-Sieg haben sich die jungen Fußballer des VFC im Finale beim VfB Schöneck revanchiert, der in der Gruppenphase noch die Nase vorn hatte.

Der VFC Plauen hat mit einer U-23-Mannschaft am Samstag in der Sporthalle an der Wieprechtstraße vor knapp über 1000 Zuschauern die 11. Auflage des Hallenpokals im Fußball der Freien Presse gewonnen. Es war für den höchstklassigen Verein bei diesem Turnier nach 2013 der zweite Pokalsieg im fünften Endspiel.