VFC Plauen: Steigerung nach Auftaktniederlage

In der Fußball-Oberliga haben die Plauener am Samstag ihr Heimspiel gegen den VfL Halle 3:0 (2:0) gewonnen. Eine gelungene Generalprobe für das Vogtlandderby beim VfB Auerbach am 18. August.

Im nächsten Punktspiel geht es zum VfB Auerbach! Und deshalb war der Heimsieg des VFC Plauen vor dem brisanten Vogtlandderby auch so wichtig. Beim 3:0 gegen den VfL Halle 96 wurde am Samstagnachmittag deutlich: "Wir haben uns gesteigert gegenüber der 0:1-Auftaktniederlage in Marienberg. Aber jeder von uns kann noch besser spielen." Mit diesen...