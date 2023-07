VFC Plauen testet gegen Drittligisten

Fußball-Oberligist VFC Plauen beschließt die Vorbereitung auf die neue Saison mit zwei weiteren Testspielen am kommenden Wochenende. Am Freitag, 16 Uhr, treten die Gelb-Schwarzen beim Drittligisten SSV Jahn Regensburg an. Gespielt wird im Waldstadion Abensberg, etwa 30 Kilometer von Regensburg entfernt. Tags darauf gibt es das...