VFC trotzt Eis und Schnee: Spitzenspiel in der Oberliga kann über die Bühne gehen

Der Plauener Fußball-Oberligist unternimmt alles, dass am Samstag gespielt werden kann. Denn kein geringeres als das Spitzenspiel steht auf dem Programm.

Schnee, Eis und Kälte. Trotzdem will der VFC Plauen am Samstag unbedingt in der Fußball-Oberliga kicken. Weil es sich bei diesem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg II auch noch um das Gipfeltreffen handelt, fragen sich viele Fußballfreunde, weshalb der Tabellenführer gegen seinen ärgsten Verfolger solch ein Risiko geht. Immerhin gelten...