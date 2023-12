VFC und VfB gehen sich aus dem Weg

Die Oberliga-Fußballer des VFC Plauen und des VfB Auerbach werden sich beim Zwickauer Hallenmasters am 6. Januar 2024 in der Stadthalle zumindest in der Vorrunde aus dem Weg gehen. Wie die Auslosung ergab, trifft der VFC Plauen in seiner Staffel auf die Regionalliga-Teams des FC Carl Zeiss Jena und des Chemnitzer FC. Der VfB...