FSV und CFC gehen sich aus dem Weg

Die Fußball-Regionalligisten FSV Zwickau und Chemnitzer FC werden sich beim ZEV Hallenmasters am 6. Januar 2024 in der Stadthalle Zwickau zumindest in der Vorrunde aus dem Weg gehen. Wie die Auslosung ergab, bekommt es der FSV Zwickau in der Gruppe A mit Oberligist VfB Auerbach und der Westsachsenauswahl zu tun. Der Chemnitzer FC...