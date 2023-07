Vogtländer punkten auf dem Görlitzring

Für Rick Pikulski aus Schöneck ist es beim dritten Lauf zur SimsonGP-Meisterschaft auf dem Görlitzring in Hagenwerder nahezu optimal gelaufen. In der Klasse Tuning-50 sah er im ersten Rennen die Zielflagge als Zweiter und später als Sieger des zweiten Durchgangs. Mit 140 Punkten und 17 Zählern Vorsprung rangiert Pikulski an der...