Vogtländer wird Sportler des Jahres

Das Motorsportjahr 2023 war für Niels Tröger ein überaus erfolgreiches. Zu seinen vielen bereits erhaltenen Ehrungen gab es nun eine ganz besondere quasi als Zugabe.

Als der ADAC Sachsen, wie in jedem Jahr, am vergangenen Samstag im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau seine "Sportler des Jahres", in diesem Fall für ihre erbrachten Leistungen 2023, ehrte, gehörte der Vogtländer Niels Tröger zu den großen Abräumern. Erstmals wurden in vier statt bisher drei Kategorien die...