Vogtländische Turner auf großer und kleiner Bühne überaus erfolgreich

Alles ist möglich - das hat Nick Klessing mit Platz 6 im Team bei der WM der Kunstturner in Antwerpen gezeigt. Angefangen hatte alles in Falkenstein. Nun rückt dort wieder starker Nachwuchs nach.

Jeder fängt einmal klein an. So auch der gebürtige Rodewischer Nick Klessing (SV Halle), der im Kindesalter beim TV 1840 Falkenstein zum Turnen kam. In der vergangenen Woche schaffte es der 25-Jährige als Nachrücker für den verletzten Routinier Andreas Toba bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen mit der Riege des Deutschen...