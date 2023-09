Vogtland Rebels verlieren in Suhl

Die Vogtland Rebels haben in der American-Football-Verbandsliga Mitteldeutschland am vorletzten Spieltag ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Bei den Suhl Gunslingers hieß es am Sonntagnachmittag nach einem hart umkämpften, aber fair geführten Spiel 17:14 für den Gastgeber. Die Vogtländer haben damit die Chance...