Vogtlandhunderter: Abschied mit Wehmut

Beim 26. und letzten Winterlichen Vogtlandhunderter sind 27 Wanderer über die 100-Kilometer-Distanz gestartet. Die Organisatoren um Jürgen Hadel freuten sich über insgesamt 400 Teilnehmer.

Die letzten Kilometer sind gelaufen. Was bleibt, sind Erinnerungen an zahlreiche Wanderungen, an Treffen mit Freunden und viele Erlebnisse, die man gemeinsam hatte auf den Touren. Der 26. Winterliche Vogtlandhunderter, der zwischen Weihnachten und Neujahr stattgefunden hat, war der letzte seiner Art.