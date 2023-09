Vogtlandliga-Spiele

FC Fortuna Plauen - SG Jößnitz 2:1 (2:0): Die fünfte Niederlage in Folge gab es am Wochenende für die SG Jößnitz beim Derby gegen den FC Fortuna Plauen. Zeuner und Maier brachten die Hausherren in Führung. Erst spät kam Jößnitz durch Winkler zum Anschluss. Fortuna bleibt auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen.