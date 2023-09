Volleyball-Sachsenklasse: Die Karten sind neu gemischt

Wenn am Wochenende in der Volleyball-Sachsenklasse die neue Saison beginnt, gehen mit dem VSV Eintracht Reichenbach und VSV Fortuna Göltzschtal auch zwei vogtländische Vereine ins Rennen. Dabei ist die Motivation beider Teams kaum steigerbar.

Das Abenteuer Volleyball-Sachsenklasse startet am Samstag für zwei vogtländische Mannschaften direkt mit einem Doppelheimspieltag. Während der VSV Eintracht Reichenbach ab 14 Uhr den SV Groitzsch und SV Chemnitz-Harthau II in der Turnhalle an der Cunsdorfer Halle empfängt, muss sich der VSV Fortuna Göltzschtal zur gleichen Zeit gegen...