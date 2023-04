Vorjahressieger hängt wieder alle ab

Mit einem Rekord-Nennungsergebnis von fast 50 Teilnehmer ist der Automobilclub Hof in die diesjährige Rallye-Saison gestartet. Beim 10. Jubiläums-Rallye-Sprint mit Start und Ziel in Schwand bei Weischlitz hatte sich am Wochenende nicht nur die nordbayerische Rallye-Elite eingefunden. Etliche Teilnehmer aus Thüringen und Sachsen...