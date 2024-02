VSC-Athletin springt stark in Oberstdorf

Wintersport: Zweimal Gold für Julina Kreibich

Neben den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in Planica haben sich Wintersportler des VSC Klingenthal in den vergangenen Tagen noch am Deutschlandpokal in Oberstdorf beteiligt. Dort entschied Skispringerin Julina Kreibich beide Sprungwettbewerbe in der Klasse J 17 für sich. Lia Böhme belegte bei den Frauen beide Male den...