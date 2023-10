VSV geht am Wochenende auf Tour durch Bayern

Volleyball: Oelsnitzer mit Punktspielen in München und Regensburg

Auf Tour durch Bayern gehen am Wochenende die Drittliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz. Und auf dieser Tour muss der Tabellenzweite aus dem Vogtland gleich zwei Auswärtsaufgaben lösen. Zunächst steht am Samstag in der bayrischen Landeshauptstadt eine Partie beim Tabellenneunten VC DJK München-Herrsching auf dem Programm. Gespielt...