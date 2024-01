VSV Oelsnitz braucht dringend ein Erfolgserlebnis

In der 3. Volleyball-Liga wollen die Männer des VSV Oelsnitz nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Vor heimischem Publikum könnte das gelingen, denn am Samstag ab 19 Uhr duellieren sich die Oelsnitzer mit dem Team des VC DJK München. Im Hinspiel hatte der VSV mit einem glatten 3:0-Erfolg die Heimfahrt...