Wacker feiert drei Wochen lang

Nach 19 Spielen am Stück ohne Niederlage ging für den 1. FC Wacker Plauen am vergangenen Samstag die Saison in der Fußball-Vogtlandklasse zu Ende. Vor dem Duell mit dem FSV Bau Weischlitz wurden die Plauener vom Präsidenten des Vogtländischen Fußball-Verbandes als Meister geehrt. Zwei Wochen zuvor feierte man in der...