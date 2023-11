Wie "Eisern Union" zum ersten Erfolg?

Für die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen steht am Samstag ab 19.30 Uhr der nächste Heimkampf in der Schulsporthalle an. Zu Gast ist der 1. Luckenwalder SC. Gleich am zweiten Kampftag unterlagen die Schützlinge um Trainer Werner Schellenberg in Luckenwalde mit 7:22, wobei sich Schellenberg nach diesem Auftaktkampf sehr...