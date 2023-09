Wildes Ende bringt keinen Treffer mehr

Handball-Bezirksliga: TSV mit 26:26 gegen Chemnitz

Mit einem am Ende gerechten Unentschieden haben sich am Sonntag in der Handball-Bezirksliga der TSV Oelsnitz und die USG Chemnitz getrennt. Am ersten Spieltag der Saison stand es nach 60 hart umkämpften und spannenden Minuten 26:26. Gegen den Dritten der Vorsaison aus Chemnitz, führten die Vogtländer bis zur 40. Minute. Danach...