Wölfe starten in die "fünfte Jahreszeit"

Alles auf null", heißt es am Wochenende in der Eishockey-Regionalliga Ost, denn dann beginnt für Fans und Mannschaften gleichermaßen die "fünfte Jahreszeit", die schönste Zeit im Jahr. Play-offs sind angesagt und in dieser Saison treffen die Schönheider Wölfe als Zweitplatzierte der Hauptrunde auf die U-23-Vertretung des ES...