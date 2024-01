Zum Auftakt wartet der Spitzenreiter

Alle drei Handballteams der Region starten am Wochenende in die Punktspiele des Jahres 2024. Alle müssen dabei auf Reisen gehen.

Die obervogtländischen Handballer gehen am kommenden Wochenende allesamt auf Reisen. Die beiden Oelsnitzer Teams müssen in Chemnitz beziehungsweise Plauen ran, die Spielen aus Klingenthal und Markneukirchen in Schönheide.