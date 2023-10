Zurück in die Erfolgsspur

Handball-Oberligist SV 04 Oberlosa empfängt am Samstagabend mit der HSG Freiberg einen alten Rivalen. Der Trainer ist überzeugt davon, dass sich sein Team wieder anders präsentieren wird als bei der Niederlage in Pirna.

In der Handball-Oberliga kehrt der SV 04 Oberlosa nach seiner ersten Saisonniederlage bei der SG Pirna/Heidenau wieder vor die eigenen Fans zurück. Am achten Spieltag ist mit der HSG Freiberg ein alter Rivale zu Gast. Der Anwurf erfolgt am Samstag um 19 Uhr.