Zwei Plauener sind in Döbeln dabei

Die Judoka des PSV Plauen haben sich am Wochenende bei den Bezirksmeisterschaften der Altersklasse U 15 in Oelsnitz zwei Titel erkämpft. Oleg Khabarov ging in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm an den Start. Er konnte seine Kämpfe klar für sich entscheiden und holte sich damit den Sieg in dieser Gewichtsklasse. Den zweiten...