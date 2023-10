Zwei Vogtlandteams spielen oben mit

Nach einem starken Saisonauftakt in der 2. Tischtennis-Bezirksliga West mit drei Siegen in Folge, ist die SpVgg Heinsdorfergrund am Sonntag zu Hause gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter ESV Lok Zwickau II gestolpert. Einzig Felix Schrapps konnte beide Einzel gewinnen, Ralf Schubert, René Seidel und Frank Schenker jeweils...