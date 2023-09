Zweitligist wird Favoritenrolle gerecht

Die Kegler des SKV Auerbach haben die erste Bewährungsprobe nach ihrem Aufstieg in die 2. Bundesliga bestanden. In der ersten Runde im DKBC-Pokal wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen am Samstagnachmittag das Erstrundenspiel beim TSV Germania Salzmünde (Landesklasse Sachsen-Anhalt) souverän mit 6:2. Christian...