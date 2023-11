Abgeklärte Mülsener beißen sich im Mittelfeld fest

Fußball-Landesklasse: Tor in der Nachspielzeit besiegelt wichtigen 3:1-Sieg der Blau-Gelben beim VfB Annaberg

Die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen haben am Sonntag mit dem 3:1 (2:0) beim VfB Annaberg nicht nur ihre Auswärtsbilanz aufpoliert. Der zweite Sieg in Folge in fremden Gefilden war zugleich der dritte Dreier am Stück. Die Mannschaft festigte damit ihren sechsten Tabellenplatz und setzt sich vorerst im Mittelfeld...